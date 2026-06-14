北中米Ｗ杯１次リーグＤ組初戦（１３日＝日本時間１４日、カナダ・バンクーバー）、オーストラリアがトルコを２―０で下し、白星発進を決めた。Ｗ杯６大会連続７度目の出場になるオーストラリアは前半２７分、ＦＷネストリー・イランクンダ（ワトフォード）が味方のロングパスに抜け出して先制。後半は相手の攻撃を耐える展開が続くも、同３０分にはＭＦコナー・メトカルフ（ザンクトパウリ）の見事なミドルシュートで、待望の