2026年6月5日に登場したソニーのフルサイズセンサー搭載ミラーレス一眼カメラ「α7R VI」は、「最大6690万画素」「人物や動物の瞳の追跡AF」「秒間60回のAF/AE演算」「ブラックアウトフリーな秒間30枚連写」「機械学習を活用した高精度オートホワイトバランス」「中央8.5段・周辺7.0段の手ブレ補正」といった高度な機能を備えています。そんなα7R VIを借りることができたので、AF性能などを確かめるべく猫カフェで猫の写真を大量