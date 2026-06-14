【モデルプレス＝2026/06/14】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が6月12日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「綺麗すぎる」と話題の美脚ショット◆カズハ、美脚際立つショーパンコーデ公開カズハは、グループのメンバーがプリントされた白いTシャツにデニムのショートパンツを合わせたコーディネートを披露。街中を歩くシ