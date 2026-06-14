【モデルプレス＝2026/06/14】フリーアナウンサーの青木裕子が6月14日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「どれから食べるのか迷う」焼きそば・おにぎり・おかず詰まった弁当◆青木裕子、モリモリ焼きそば弁当公開青木は「お弁当 モリモリ焼きそば！」とコメントを添え、ボリューム満点な手作り弁当を公開。青のりをふりかけた具沢山の焼きそばをメインに、玉