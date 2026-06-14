【モデルプレス＝2026/06/14】元タレントの木下優樹菜が6月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝ごはんを公開した。【写真】芸人の30代元妻「親近感わく」と話題の朝食◆木下優樹菜、シンプル朝ごはん披露木下は「朝ごはん」とつづり、シンプルな朝食を公開。ガラス容器に入ったさつまいもの甘煮、かぼちゃの煮物、小鉢に盛られたゆで卵、保存容器に入ったキャロットラペなど、ヘルシーな品々を披露した。「今週はランニン