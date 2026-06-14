いよいよワールドカップ開幕！テレビ観戦を予定しているカップルも多いはずですが、実は「サッカーの楽しみ方がわからない」と思っている女性も少なくありません。そこで今回は、10代から20代の独身女性220名に聞いたアンケートを参考に、「サッカー観戦初心者の彼女に教えてあげると喜ばれること９パターン」をご紹介します。【１】試合終了後、彼女が気になった選手のブログやTwitterを教えてあげる「選手を身近に感じられると