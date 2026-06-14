第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の西東京大会（７月５日開幕）組み合わせ抽選会が１３日、都内で行われた。部員のＳＮＳ不適切利用で５月９日まで３か月の対外試合禁止処分を受けていた日大三は、春季大会の出場を辞退したためノーシード。初戦で翔陽と対戦することが決まった。抽選会後には、田中諒主将（３年）が取材に応じた。「（試合ができない）期間は空いたが試合勘に問題はない」と語り、「