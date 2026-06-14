◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム５―９中日（１４日・エスコンフィールド）中日が交流戦最終戦に打線が９得点と奮起して、連敗を３で止めた。交流戦７勝目はセ・リーグでは巨人に次ぐ白星。「交流戦の最後はどうしてもどうしても勝ちたかった。感慨深い１勝でした」と試合後の井上一樹監督はホッとした表情。「連敗はしてましたけど、最終戦でこうやって勝てたことによって、僕は風向きは変わると思ってます。そこ（