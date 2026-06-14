◆陸上日本選手権最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子１５００メートル決勝が行われ、日本記録（３分５９秒１９）を持つ田中希実（ニューバランス）が４分１１秒８０で、同種目史上最長を更新する７連覇を果たした。２位の道下美槻（積水化学）に約４秒差をつけて完勝した。１３日の１５００メートル予選では２位に約９秒の大差をつけてアジア大会（９〜１０月）の派遣設定記録（４分７秒６８）を突破。第一人者