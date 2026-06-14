◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ６―４ＤｅＮＡ（１４日・ＺＯＺＯマリン）ＤｅＮＡが交流戦ラストゲームで逆転負け。ロッテ戦は１勝２敗となり、今季の交流戦は６カードすべて負け越し。５勝１３敗で日程を終了した。交流戦全カード負け越しは２０１９年のヤクルト以来で、ＤｅＮＡでは１５年以来２度目。今季成績は２６勝３６敗２分けとなり、借金は再び２ケタの１０に増えた。ＤｅＮＡは１点を追う４回、この日１