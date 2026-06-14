読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！会社の部下から突然誘惑され、強引に自宅へ上がり込まれてしまった主人公。妻が不在のなか、逃げ場のない状況に追い込まれてしまいます。そんな絶体絶命のピンチを救った、まさかの人物とは一体……？「奥さんには内緒ね♡」逃げ場のないピンチある日、部下の女性と一緒の外回りの営業で、たまたま自宅の近くを通りかかることになった私。すると彼女が突然、甘えるような声