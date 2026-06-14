◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３×―２阪神＝延長１０回＝（１４日・京セラドーム大阪）阪神は今季２度目のサヨナラ負けで、交流戦２試合を残して１８試合制となった１５年以降では球団ワーストタイの１１敗目となった。ビジター９試合を終え、３勝６敗。その間、ＤＨで先発起用された選手は打率１割１分１厘と低迷した。藤川監督は「今日のゲームとしっかりと切り分けて、お話しさせていただくとすれば」と前