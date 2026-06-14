14日、東伊豆町で特産の「キンメダイ」をPRして地域活性化につなげようとマラソン大会が行われました。「3・2・1・プワーン」タレントのLiLiCoさんがスターターを務めた「伊豆稲取キンメマラソン」は今年（2026年）で9回目を数える、地元グルメのおもてなしが自慢の大会です。今回は、15の国と地域から、過去最高の3415人がエントリー。稲取の起伏に富んだコースに挑みました。コースを走り終