空前のペットブームが続く一方で、飼い始めた犬を手放す人も後を絶たない。動物保護団体によれば、「吠える」「噛む」「家具を壊す」といった問題行動を理由に、譲渡後に返還されたり、飼育放棄されたりするケースが少なくないという。しかし、動物行動学を専門とする高倉はるか先生は、「犬が悪いのではなく、犬種の特性と飼い主の生活が合っていないことが多い」と指摘する。東京大学および大学院で獣医学を学び、在学中にカリフ