◇交流戦巨人0―1西武（2026年6月14日ベルーナD）巨人の松本剛外野手（32）が交流戦の暫定首位打者に浮上して18試合の全日程を終えた。「2番・中堅」に入って先発出場し、4回に相手先発右腕・ワイナンスから左前打を放つと、8回には相手3番手右腕・篠原からも左前打して4打数2安打。試合前には交流戦2位の打率.354（48打数17安打）だったが、打率.365（52打数19安打）として交流戦トップに躍り出た。試合前の時点で