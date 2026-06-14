◇交流戦楽天0ー3広島（2026年6月14日楽天モバイル）楽天の藤井聖投手（29）が7回1/3を7安打3失点の粘投も打線が岡本に7回まで散発2安打に封じられるなど振るわず、今季初の2戦連続零敗を喫した。塩川監督代行は藤井について「本当によく投げてくれました。立ち上がりはちょっとふらついてましたけど、しっかり立て直して粘ってくれた」と評価。一方で19イニング連続無得点の打線の巻き返しについては「点を取ること。当