俳優の安達祐実が、今年20歳になった娘について語った。【映像】高校卒業し海外で暮らす娘（卒業式の写真）安達は、テレビ朝日系列『徹子の部屋』（6月9日放送）に12年ぶりに出演。「これからの夢」を聞かれて、仕事以外の面では「いつも派手なファッションをしていられるようなおばあちゃんになっていきたい」と話した。すると黒柳は、20歳の娘と10歳の息子がいる安達に「お嬢さんが20歳になって…お孫さんが誕生するなんて