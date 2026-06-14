「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業」建設工事が、本格的にスタートする。建築から60年以上が経過し、老朽化が進んだ神戸市役所本庁舎2号館を民間事業者のノウハウを活用して建て替えるもので、灯台のように遠くからも港町神戸を感じられるランドマークになるという。【画像多数】「神戸市役所本庁舎2号館」再整備後の外観・内観イメージ…気軽に立ち寄れる広場も同事業は、オリックス不動産を代表企業として、阪急阪神不動産