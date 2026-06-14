ＪＲ徳島駅（徳島市）に自動改札機が導入され、１３日、利用が始まった。ＪＲ各社などによると、徳島県は自動改札機を備えた駅がない唯一の県だったが、解消された。初日のこの日は係員が改札近くに立ち、「切符は黄色い投入口へ」などと呼びかけて案内した。戸惑いながら切符を投入したり、出てきた切符を取り忘れたりする乗客もいたが、おおむねスムーズに通過し、徳島市の中学３年の女子児童（１５）は「改札はいつも混んで