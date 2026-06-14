◇ファーム公式戦ソフトバンク8―2阪神（2026年6月14日タマスタ筑後）ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が14日、阪神とのファーム公式戦（タマスタ筑後）に3番手で登板。3回33球1安打無失点、6奪三振の好投だった。「自分が克服すべきこと、克服したいと思っていたことを、ほぼ全て達成できました」6―2の7回にマウンドに上がると、先頭の小幡をいきなり空振り三振で抑えた。最速156キロの直球を軸