女子決勝の北海道銀行戦でショットを放つSC軽井沢クの上野美＝横浜BUNTAIカーリングの日本選手権最終日は14日、横浜BUNTAIで決勝が行われ、男女ともにSC軽井沢クが優勝した。女子は北海道銀行を7―6で下し、2大会ぶり2度目の頂点に立った。4―6で迎えた最終第10エンドに3点を奪って逆転した。男子のSC軽井沢クは4―4の第8エンドに2点を勝ち越して、ロコ・ソラーレを6―5で下し、2年連続12度目の優勝を果たした。優勝チーム