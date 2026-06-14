6日、愛知県国際展示場で「3150FIGHT 10」が行われた。会場には兄弟で史上初となる同日・同階級世界王者に輝くなど「3150 FIGHT」を牽引してきた重岡兄弟の兄・優大（29）の姿があった。弟の銀次朗（27）は、昨年5月に行われたIBF世界ミニマム級タイトルマッチでペドロ・タドゥラン（フィリピン）に判定で敗れ、試合後に急性硬膜下血腫で緊急の開頭手術を経て長期入院となり、その3カ月後、兄・優大は引退を発表した。【映像】「