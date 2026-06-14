空力を意識した流麗ボディ×ハイテクな室内空間2026年4月、ヒョンデはイタリア・ミラノで開催された「ミラノ・デザインウィーク2026」において、IONIQシリーズの最新BEV（バッテリー電気自動車）「IONIQ 3（アイオニック3）」を世界初公開しました。欧州市場で高い人気を集めそうなスタイリッシュなデザインと洗練されたキャビンを備えたモデルとして注目を集めています。【画像】超いいじゃん！ これが“ちょうどいい”新型「