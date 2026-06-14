愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、家族を顧みない夫の言動から起こった一件です。6歳と3歳の子どもの世話をしながら、家事をこなしフルタイムで働く妻。心も体もヘトヘトでボロボロ。夫はそんな妻を完全スルーで義