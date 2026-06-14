新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？6月15日（月）〜6月21日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★蠍座運勢第1位！生真面目さゆえに自分に課していた過度なプレッシャーや、ガチガチのルーティンを心地よく崩していける週です。「たまにはサボってもいいや」という心の余裕が、あなたに劇的な運気の好転をもたらします。完璧主義を手放した瞬間に、日常がと