おととし12月、東京都杉並区内に居住する70代女性から現金200万円を受け取り、だまし取った疑いで住吉会系暴力団組員の男が逮捕されました。 特殊詐欺(オレオレ詐欺)の疑いで逮捕されたのは、住居不定・住吉会系暴力団組員の男(28)です。 男はすでに逮捕されている男などと共謀の上、おととし12月18日、氏名不詳者が東京都杉並区内に居住する70代女性に電話をかけ、電話の相手が女性の息子であり、その息子が現金を至急必要とし