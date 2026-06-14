カーリング日本選手権は14日、女子の決勝が行われ、SC軽井沢クラブが逆転で2年ぶり2回目の優勝を果たしました。 SC軽井沢クラブのチーム最年少は熊本市出身の川田亜依（17）で、各エンド最初にストーンを投げるリードとして優勝に貢献しました。