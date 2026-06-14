◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ 6-4 DeNA(14日、ZOZOマリン)ロッテとの3戦目に敗れたDeNA。交流戦全カードでの負け越しとなりました。前日13日に行われたロッテとの2戦目で大勝を収め、連敗を6で止めたDeNA。翌日のマウンドを託された先発・尾形崇斗投手は、2回にソト選手の先制ソロホームランを浴びます。それでも4回には、この日再昇格を果たしたドラフト3位ルーキー・宮下朝陽選手が同点タイムリー。たたきつけた打球は高くバウ