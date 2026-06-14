■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）陸上日本選手権の女子1500m決勝が14日に行われ、日本記録保持者の田中希実（26、豊田自動織機械）が4分11秒80をマークし、大会7連覇を達成した。田中は派遣設定記録（4分07秒68）も突破済みのため、アジア大会代表に内定した。13日の1500m予選で田中はスタートから先頭に立つと、トップのまま独走状