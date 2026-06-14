公開中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で描かれるマンダロリアン（マンドー）とグローグーの絆が、多くの観客の心をつかんでいる。【動画】グローグーが日本式のあいさつ（お辞儀）を披露「スター・ウォーズ」シリーズでは、ルーク・スカイウォーカーとダース・ベイダー、カイロ・レンとハン・ソロなど、数々の“親子の物語”が描かれてきた。そんな中、新たな親子像としてファンから愛されて