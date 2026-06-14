大相撲のパリ公演初日が１３日、アコー・アリーナで行われ、幕内力士によるトーナメント戦決勝で、琴桜が霧島との大関対決を制して優勝した。桟敷席にあたる１列目には、モデルとみられる美女がずらり。白いノースリーブのセットアップ（パンツ）のブロンドヘアの女性は座布団で脚を横に崩して座り、取組に大きな口を開けて驚いたり表情も豊か。白いジャケットにショートパンツの金髪女性は長い脚を折り曲げて体育座りにしたり