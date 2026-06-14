俳優の安達祐実が、10歳になる息子の成長について語った。【映像】息子がお小遣いで母の日にプレゼント安達は、テレビ朝日系列『徹子の部屋』（6月9日放送）に12年ぶりに出演。番組では、今年20歳になった娘と10歳の息子についての話題で盛り上がった。黒柳が「可愛いでしょうね、10歳だったらね。そりゃもうボーイフレンドのような」と問いかけると、安達は「可愛いですね」と力強く頷き、「本当にそうですね、女の子とはま