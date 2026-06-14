俳優の遠藤憲一（64）が14日までにXを更新。自身に全くピントが合っていない写真をまたも投稿して話題になっている。遠藤は「一回食べた豆苗がそのあとも元気に育ったので、また切って食べました。また育てます。一回買った豆苗って何回食べれるの？？永遠？」とカメラに向かって豆苗を差し出す姿をXに投稿した。しかし、手元の豆苗にばかりピントが合っていて、遠藤自身はボヤけてしまっている。これまでにも遠藤は手元にばかり