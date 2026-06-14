【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が6月14日までに、自身のInstagramを更新。恋人の河村叶翔（かわむら・かなと）との2ショットを公開した。【写真】「今日好き」美男美女カップル「眼福すぎる」麻辣湯手に持ち密着◆「今日好き」かなりのカップル、密着ショット披露相塲は「またハマってる麻辣