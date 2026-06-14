【モデルプレス＝2026/06/14】元AKB48の岡部麟が6月11日までに自身のInstagramを更新。手作りの料理を公開した。【写真】29歳元AKB「このクオリティは凄すぎ」お店級の豪華手料理◆岡部麟、手料理ショット岡部は「久しぶりにご飯作ったのでね」とつづり、手料理ショットを披露。鶏肉のソテーにマッシュルームやトマトソースがかかった豪華な料理を投稿している。また、刺繍が施されたお洒落なクロスの上に、エレガントな洋食器や高