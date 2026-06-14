【モデルプレス＝2026/06/14】モデルの桜井美悠が6月14日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】YouTuberの妻・28歳ママモデル「ずっと見ていられる」1歳息子の哀愁漂う寝起きショット◆桜井美悠、息子の寝起き姿公開桜井は「寝起きのおっちゃん」とつづり、息子の寝起き姿を投稿。背中を丸くして1人座りをし、気が抜けているような放心状態の寝起き姿を披露している。◆桜