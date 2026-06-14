◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）１４歳の韓国のアマチュア、金瑞娥（キム・ソア）は７バーディー、３ボギーの６８で回り、通算１６アンダーの３位で大会を終えた。「目標にしていた４アンダーというスコアを出せたので悪くはなかったと思う。日本でたくさんのことを学ぶことができた４日間だった」と笑顔で振り返った。ゴルフを始めてまだ