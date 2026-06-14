【中銀チェック】今後の姿勢に注意＝英中銀金融政策会合 18日の英中銀MPCで政策金利は現行の3.75%での据え置きが見込まれています。11日のECB理事会は政策金利である中銀預金金利を2.00%から2.25%に引き上げました。2023年9月以来約2年9か月ぶりの利上げとなります。ECBは声明で「中東の戦争がインフレ圧力を生み出した。利上げは、このショックがどのように進展し、中期見通しに影響を与え得るかを示す様々なシナリオにおい