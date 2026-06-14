◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人・井上温大投手（２５）が先発で６回途中６安打１失点。打線が１点も奪えず５敗目を喫した。唯一の失点は５回に浴びた石井のソロ本塁打。「ああいう接戦の試合はホームランで試合が動くことが多い。気を付けてはいたんですけど、やっぱり悔しい」とシーンを振り返った。フルカウントから内角高めのツーシームを振り抜かれての一撃。『投げ切