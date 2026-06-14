サッカーのワールドカップ（W杯）2026北中米大会が開幕した。優勝はどこか、日本代表はどこまで勝ち進むのか。7月20日（月）早朝4時キックオフの決勝戦まで、胸躍る6週間になることを願っている。今大会は、最高で500万円以上とも言われる入場料の超高額化、決勝戦で初めて採用されるハーフタイムショーの話題に加え、戦闘状態にあるイランが敵国アメリカに乗り込むなど、日本のメディアでも勝負以外の話題に関心が向けられて