◆カーリング日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の決勝が行われ、ＳＣ軽井沢クが、昨年準Ｖの北海道銀行に７―６で大逆転で勝利し、２年ぶりの優勝を果たした。第１エンド（Ｅ）で２点を先制されると１―３だった第５Ｅでミスが重なり１点スチールされ劣勢で折り返した。第６Ｅはミスをすればスチールされるピンチだったが、スキップの上野美優が相手のストーン２つをはじき出し、２点を奪うスーパー