◇交流戦日本ハム5―9中日（2026年6月14日エスコンＦ）日本ハムは中日に打ち負け、連勝は9でついに止まった。新庄監督は5―5の7回に福谷が打たれた中日・細川の決勝2ランに目を丸くした。「凄い打球でしたね。この間の万波くんのホームランもすごかったけど。打球速度186 キロ？？ドライバーショットでしたね(笑い)。凄かった」相手主砲の左中間最深部への強烈な一撃は、打球速度187キロ、飛距離138メートルの特大弾。