◇陸上・日本選手権最終日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月14日）女子1500メートル決勝が行われ、田中希実（豊田自動織機）は4分11秒80をマークして優勝し、前人未踏の7連覇を達成した。序盤は後ろに付け、残り900メートルの段階で最後方。ここからギアを上げて11人の全選手を追い抜いてトップに躍り出る。ラスト1周はさらにペースを上げ、独走状態でフィニッシュした。「今日は純粋にかけっこを楽しむ気持ち