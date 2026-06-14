俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は14日に第23話「さらば半兵衛」が放送される。前週は竹田城の“ほぼ無血開城”に成功した小一郎たちとは一転、無惨な戦場と化した播磨が生んだ秀吉率いる織田軍への大きな反発が描かれた。その中で強烈なインパクトを残したのが荒木村重（トータス松本）と信長（小栗旬）のシーン。石井さんが描いたのは…。前回の第22話は「播磨大誤算」。一度