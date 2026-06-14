慶大を破って54年ぶり3度目の優勝を果たし、喜ぶ関大ナイン＝神宮全日本大学野球選手権最終日は14日、神宮球場で決勝が行われ、関大（関西学生）が慶大（東京六大学）を2―1で下して、1972年大会以来54年ぶり3度目の優勝を果たした。関大は四回に1点を先制。五回に山本のソロ本塁打で加点した。先発米沢が5回を2安打無失点。3人の継投で逃げ切った。