通算19アンダーで優勝を決め、喜ぶ桑木志帆＝六甲国際GC宮里藍サントリー・レディース最終日（14日・兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）首位で出た23歳の桑木志帆が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算19アンダーの269で今季2勝目、通算5勝目を挙げた。賞金2700万円を獲得。1打差の2位に永井花奈、さらに2打差の3位にアマチュアの金瑞娥（韓国）が入った。通算15アンダーの鶴岡果恋が4位、14アンダーの5位は穴井詩だっ