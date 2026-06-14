◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(14日、ZOZOマリン)DeNAのドラフト3位ルーキー・宮下朝陽選手が、プロ初の4安打を放つなど大暴れを見せています。この日、再昇格となった宮下選手。早速「8番・ショート」でスタメン起用されます。すると2回の第1打席ではヒットを記録。4回には1アウト2、3塁の好機で第2打席を迎え、たたきつけるような打球を放ちます。高いバウンドとなると、これはサードの頭上をこえる同点タイムリー。さら