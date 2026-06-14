元TOKIOの松岡昌宏（49）が、14日放送のNACK5『松岡昌宏の彩り埼先端』（前7：00）に出演し、妹が結婚したことを明かした。【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏番組では6月14日の「手羽先記念日」にちなみトークを展開。松岡は、「おそらくなんですが、俺は6月9日、つまり5日前。名古屋で手羽先を食ってるはずです、たぶん。“手羽先食おう”って予定になっているんで」とコメント。放送時点ではすでに実現して