お笑いコンビ「極楽とんぼ」加藤浩次（57）が13日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。「=LOVE」の大谷映美里が、テレビ局でチームメンバーに遭遇してうれしかったとトーク。その流れで「加藤さんとも一緒だったときも楽屋遊びに行かせていただいて、写真撮ってもらって」と話題を振られる場面があった。「俺めっちゃ恥ずかしいんだよああいうの」と前置きして「ラジオで