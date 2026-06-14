10回オリックス2死一、三塁、山中が左越えにサヨナラ打を放つ＝京セラドームオリックスが今季3度目のサヨナラ勝ちで交流戦勝ち越しを決めた。2―2の延長十回2死一、三塁、山中が左翼へ決勝打を放った。6番手の吉田が2季ぶりの白星。五回から継投した阪神は逃げ切れず、最後はドリスが痛打された。